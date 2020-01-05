Öğrenciler bilgilendirildi

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullardaki “İklim Değişikliği” konulu eğitim devam ediyor. Bu kapsamda, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda düzenlenen “İklim Değişikliği” konulu etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanı ve eşi, okula gelişinde, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet, Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu ve öğretmenler tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı ve eşine, ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 04:23