‘Sorumsuzluk ve suistimal var’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başta son dönemlerde meydana gelen yangınlar olmak üzere, mevzuata uygun kararlar alınmaması ve yıllardır çalıştırılmayan 950 Bin Euro’luk yangın uyarı sistemiyle ilgili Meclis’te araştırma komitesi kurulmasını önereceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, son günlerde ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlar neticesinde ciddi zararların oluştuğunu belirterek, geçmişte yaşanılan onca acı tecrübeye rağmen maalesef halen gerekli derslerin çıkarılmadığını vurguladı.

Özyiğit, yangınlara karşı gerekli altyapıya yıllarca önem verilmediğini, siyasi önceliklerin toplumsal önceliğin yerini aldığını savundu. Özyiğit, son yangınların sonrasında geçmişte görev yapan bazı kişilerin ifşaat niteliğindeki söylemlerinin sorumsuzluğun ve suiistimallerin açık ve net göstergesi olduğunu kaydetti.

Son yangınlarla ilgili de mevzuata uygun önlemleri zamanında almayan UBP-HP Hükümeti’nin ciddi bir ihmali olduğunu ileri süren Özyiğit, Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerinin oluşturulmasında geç kalındığını, yangın gözcülüğünün yapılmadığını, riskli bölgelerdeki temizliğin de yapılmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 15:29