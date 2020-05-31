Sokağa çıkma yasağı kalkıyor

KKTC’de, Korona virüs önlemlerinin ardından başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde yarın, geniş bir açılıma gidilecek.

Yarından itibaren, gece sokağa çıkma yasağı kalkacak. Ancak maske takma zorunluluğu devam edecek.

Yarından itibaren oteller, kumarhaneler, bet ofisler ve dövme salonları; kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler; bireysel spor branşları ve kreşler hizmet vermeye başlayacak.

Yarından itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına izin verilecek. Toplu taşıma konusunda hafta içi açıklama yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL

Öte yandan Polis ülke genelinde yaptığı denetimlerde, 00:01’den sonrasokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi tespit etti.

Dün ve bugün sabahakadar yapılan denetimlerde tespit edilen bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.