Tatar eleştirileri yanıtladı: Devre dışında değiliz

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması’nda yer alan “Altyapı ve Reel Sektörİçin Mali İşbirliği Aracı”nın ( ARMA) Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrılan kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçladığını belirtti.

Hedefin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refah ve mutluluğunu artırmak olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Türkiye tarafından Kıbrıs Türkü’nün yararı için yapılanları çarpıtmak, başka noktalara çekmenin Kıbrıs Türkü’ne hiçbir fayda sağlamadığını aksine zarar verdiğini kaydetti. Tatar yazılı açıklamasında, ARMA modelinin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde uygulanan modelin benzeri olduğunu kaydetti ve “Türkiye’nin bize bir şeyleri dikte etmesi, bizim devre dışı olmamız diye bir durum söz konusu değildir. Yapılan düzenleme Kıbrıs Türkü’nün yararınadır” dedi