'Yasayı uygulayın'

Biyologlar Derneği, 31 Mayıs Tütünsüz Günü çerçevesinde yaptığı açıklamada, daha fazla ve etkin denetim, pasif maruziyetin (içmeyenlerin dumana maruz kalmasının) önlenmesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Uzm. Biyolog Sedef Gürsoy Kutlu, Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu adına yayımladığı bildiride, “Ölmek ve öldürmek istemiyorsanız tütün kullanımını bırakmalısınız” dedi.

Mevcut yasa olmasına rağmen, yasanın uygulanmasından sorumlu Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve ilgili birimlerin etkin olmayan denetimleri nedeni ile de kamu kuruluşlarında hatta sağlık birimlerinde dahi kapalı mekanlarda tütün kullanımının artarak devam ettiğini söylen Kutlu bunu eleştirdi.

Kalp-damar hastalıkları, kanser, altta yatan astım, KOAH gibi solunum ile ilgili hastalığı olan kişilerin Covid-19 için yüksek risk grubunda kabul edildiklerini, bu kişilerin riskinin tütün kullanımı ile katlanarak arttığını ifade eden Kutlu, ülkede de tütün kullanımının oldukça yaygın olduğu ve bunun da maalesef eğitim düzeyi ile ilgili olmadığının bilindiğini kaydetti.

Sigara içmenin sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki insanlara da zarar verdiğini vurgulayan Kutlu, “Araştırmalara göre eşi sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riski, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat daha yüksek. Kamusal alanlar dahil, çalışma ortamlarında denetim yetersizliği nedeniyle sigara kullanımının hızla artışı da ne yazık ki içmeyen insanların risk faktörünü artırmaktadır” dedi.