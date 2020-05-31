Yurt dışından gelişler başlıyor

Yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan, yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların ülkeye girişine yarından itibaren izin verilecek. Ülkeye gelecek vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Muhtemelen 5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.

KKTC vatandaşı olmasalar dahi, çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek.

Covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesi de, yarından itibaren mümkün olacak.