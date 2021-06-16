18 Haziran’a kadar itiraz edilebilecek

Yeşilırmak, Doğancı, Gaziveren ve Yeşilyurt köylerinde narenciye ve muz ağaçlarında fırtına nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili hazırlanan listeler askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan açıklamaya göre, köy kahvehanesi ve/veya Kaza Tarım Dairesinde askıya alınan listeler 18 Hazirana kadar askıda kalacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu, askı listeleriyle ilgili itirazları 18 Haziran’a kadar kabul edecek. İtirazlar Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

İlkbahar patates askı listesi asıldı



Öte yandan İlkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen patates alanlarıyla ilgili çalışmalar tamamlanıp, askı listeleri köy kahvehanesi ve köy muhtarlığında askıya alındı.Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, listelerin 18 Haziran’a kadar askıda kalacağı, itirazların da 18 Haziran mesai bitimine kadar Lefkoşa’da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiği kaydedildi.Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2020–2021 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.