Şimdi sıra açılışta

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bugün hizmete girecek Merkez Lefkoşa projesi, başkentin eski belediye başkanlarına ve bazı belediye başkanlarına tanıtıldı.

Açıklamaya göre, son tanıtım toplantısına Lefkoşa Türk Belediyesi’nde geçmiş dönemlerde başkanlık yapmış 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kutlay Erk ile Cemal Bulutoğluları, son iki dönemde görev yapan bazı belediye meclis üyeleri ile şu an görevde olan meclis üyeleri yanında Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, davetlilere açık pazar, çarşı, etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özelliklere sahip merkezin iç ve dış alanlarını gezdirerek işlevleri konusunda bilgi aktardı.



Etkinlikte, Lefkoşa Belediye Orkestrası da müzik dinletisi sundu.Harmancı, “Burada sadece bir açık pazar yapmadığımızın bir kez daha altını çizmek isterim. Merkez Lefkoşa’nın saydığım özelliklerini yansıtabilmesi için burayı birçok adımla desteklemeyi düşünüyoruz. Bizlere çeşitli etkinlikler için talepler geliyor. Artık bu beklentide olan insanlarımıza rahatça cevap verebilecek bir yerimiz, merkezimiz var. Şimdiden 7 farklı etkinlik için burası rezerve edilmiştir.” ifadelerini kullandı.