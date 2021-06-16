Kardeşi aklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Turay Selçuk hakkındaki soruşturma devam ediyor. Operasyonda ilk etapta tutuklanan kardeşi Hüseyin Selçuk’un suçsuz olduğu anlaşıldı. Hüseyin Selçuk, serbest bırakılırken, Turay Selçuk ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Turay Selçuk’un üzerinde 50, evinde ise bir gram uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı. Zanlının evinde ayrıca bin 700 dolar para bulunduğu belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis memuru, 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11.50 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından Yenişehir’de gerçekleştiren operasyonda zanlı Turay Selçuk’un tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.Polis aynı gün 15.25-15.40 saatleri arasında zanlının kalmakta olduğu Hamitköy’deki ikametgâhında arama yapıldığını ve bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 700 dolar nakit para bulunduğunu açıkladı.Polis, zanlının bulunan paralardan bin doları uyuşturucu satışından elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen ve zanlının kardeşi olan Hüseyin Selçuk hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis, yapılan araştırma sonucu Hüseyin Selçuk’un suçla bağlantısı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranan 2 kişinin daha olduğu, ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.