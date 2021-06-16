Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner dün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Saner, görüşmenin ardından ayrı ayrı basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Coronavirüs vakaları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri değerlendiklerini belirterek sürecin iyi yönetildiğini, aşılama çalışmalarıyla eylülde yüz yüze eğitimin başlaması beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Tatar, “İnşallah ekonomik hayat da eski boyutlarına gelecek” dedi.

22 Haziran Salı günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey yetkili Jane Holl Lute’un kendisini ziyaret edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendisine son pozisyonumuzu anlatacağız. Lute görüşmesinden sonra Sayın Başbakan’ın davetiyle Bakanlar Kurulu’na da katılacağım” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun ne olduğunu, eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm istediklerini kaydederek açıkladı ve “Bize kimse çözüm empoze edemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, cumartesi günü Antalya’da dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katılacağı önemli bir toplantıya katılacağını ve burada da çeşitli görüşmeler yapacağını açıkladı.

Saner: Hastanenin temeli 15 Kasım’da



Başbakan Ersan Saner de ülkedeki aşılamayla eğitimde ve turizmdeki açılımlarla ilgili bilgi verdi.“Eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için her türlü çalışmamız devam etmektedir” diyen Saner, hem turizm hem eğitim için başarının sırrının aşı olduğunu vurguladı.Başbakan Saner, bir soruyu yanıtlarken yeni hastane için arazinin iki ay önce Türkiye’ye devredildiğini belirterek, 15 Kasım’da hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini açıkladı.Saner, Kıbrıs konusundaki politikada Cumhurbaşkanına destek belirtti.Saner, Covid-19 bulaş sayısının son 6 ayda ciddi şekilde artmasına, hastalıktan hayatını kaybeden sayısının da 2020 toplamından daha fazla olmasına rağmen diğer ülkelere kıyaslandığında sağlık bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında olunduğuna dikkat çekti ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Turizmde ciddi ilerleme

Toplantıda ekonominin iki önemli sektörü turizm ve yükseköğrenimde neler yapılabileceği konusunu da ele aldıklarını ifade eden Saner, “Turizmde gerek kuzey güney arasındaki kapıların açılması, gerekse Ercan Havalimanı’ndan dünya vatandaşlarının ülkeyi nasıl ziyaret edeceğiyle ilgili kurallar Sağlık Bakanlığımızca DSÖ’nün de kabul ettiği çerçevede belirlendi. Dünyadaki ülkeler renk skalalarına ayrıldı. Kırmızı diye bilinen ülkeler hariç, sarı turuncu ve yeşil ülkelerden çift aşılı insanların ülkemize giriş çıkış yapması şu anda mümkün. Bu bağlamda da turizmde ciddi ilerleme sağladığımızı gözlemlemekteyim” dedi.

Bu sezon turizmcilerin ülke ekonomisine ciddi katkı koyacağına inandığını vurgulayan Saner, eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 04:06