Kazanıma çevrilmeli

Afet İLBAN

Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütler Platformunu kabulünde KKTC’nin sağlıkta yakaladığı başarıyla şu anda dünyadaki diğer ülkelere göre rekabet üstü bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, bunun ekonomik olarak nasıl kazanıma çevrileceğine hep birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Kabulde konuşan Başbakan Saner, Covid-19 şartlarının tüm dünyayı derinden etkilediğini ve etkilemeye de devam ettiğini belirterek, bazen günlük kararların bile revize istediğini dile getirdi.

Özellikle İngiltere’de Hint varyasyonun görülmesinin dünyayı başka bir noktaya doğru yönlendiriyor gibi göründüğünü ifade eden Saner, “İnşallah öyle olmaz diye umut ediyorum” dedi.

Önce sağlık hedefiyle yola çıktıklarını, KKTC’nin sağlıkta yakaladığı başarıyla da şu anda dünyadaki diğer ülkelere göre rekabet üstü bir değer oluşturduğunu vurgulayan Başbakan Saner, bunun ekonomik olarak nasıl kazanıma çevrileceğine hep birlikte karar vermeleri gerektiğini kaydetti.



Lokomotif sektörlerin turizm ve eğitim olduğuna dikkat çeken Saner, en son Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden (TC) 50 bin doz, Avrupa Birliği (AB) üzerinden de 21 bin doz aşı geldiğini hatırlattı. Bu aşılar tamamıyla uygulandığında 40 yaşa kadar herkesin aşılanmış durumda olacağını ifade eden Başbakan Saner, bunu yaparken 2 sektöre özel önem verdiklerini ve yarın Sağlık Bakanlığı’nın bunun açıklamasını ayrıntılı bir şekilde yapacağını kaydetti.Gerek turizm sektöründe, gerekse eğitim sektöründe hizmet veren herkesin aşılanması için gerekli ortamın sağlandığının altını çizen Başbakan Saner, bu aydan itibaren turizmde atılacak hamlelere işaret etti.

Gürcafer: Ekonomiler yerle bir oldu

Platform adına konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ise, pandeminin bütün dünya ekonomilerini yerle bir ettiğini belirterek, aynı oranda KKTC ekonomisinin de etkilendiğini kaydetti.

Bu süreçte sağlığın en önemli şey olduğuna dikkat çeken Gürcafer, “Ekonomi sağlığın önüne geçemezdi. Sağlığı ön planda tuttuk, bununla da mücadele ettik” dedi.

Gelinen noktada bütün dünyanın salgının sona ermesiyle birlikte ekonomik ve sosyal açıdan ayağa kalkma arayışı içerisinde olduğunu dile getiren Gürcafer, her zamankinden daha farklı ve etkili uluslararası rekabet koşullarının ortaya çıktığını belirtti. Gürcafer, bunun bütün dünya ülkelerinin ekonomilerinin salgından olumsuz etkilenmesi ve tedavi edilmeye ayağa kalkmaya ihtiyaç duymasından kaynaklandığını söyledi.