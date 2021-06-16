Ara seçim yok

Yüksek Seçim Kurulu, Meclis tarafından seçim tarihi saptanmadığını, bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapmasının yasal mevzuat ışığında mümkün olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili iddialar üzerine yazılı açıklama yapan YSK, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14(6) maddesi gereğince, boşalan bir milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için Cumhuriyet Meclisi’nin Haziran ayı içerisinde bir gün saptaması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran tarihini önerdiğini, seçim tarihi olarak bu tarihinin saptanması halinde, seçimin başlangıç tarihinin 21 Nisan olacağını, bu nedenle seçim tarihinin 21 Nisan tarihinden önce belirlenmesi gerektiğini bildirerek görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydetti.

Açıklamada, Meclis Başkanlığı’nın bu yazıya hala cevap vermediğine işaret edilerek, “Meclis tarafından seçim tarihi saptanmamıştır. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu’nun ara seçim yapması yasal mevzuat ışığında mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Yüksek Mahkeme açıklama yaptı



Öte yandan Yüksek Mahkeme, Meclis’te oluşturulan Ad Hoc Komitesi ile ilgili 4 Haziran tarihinde CTP ve HP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne davalar dosyalandığını, yürütmeyi durdurma istidası maksatları için 11 Haziran ve 15 Haziran tarihinde tarafların Mahkeme huzuruna çıktıklarını kaydetti.Yüksek Mahkeme, Ad Hoc Komitesinin oluşturulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne ikame edilen davaların görülmediği söylemine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, tarafların temsilcilerinin mutabakatı ile istidanın 20 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.Açıklamada “Davanın daha önce dinlenmeme nedeninin sadece bu belirtilen husus olduğu ve başka bir neden bulunmadığı vurgulanır” denildi.