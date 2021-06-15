Yüksek katılım oldu

Güney Kıbrıs’ın turizm kenti Ayia Napa, iki gün süreyle askeri etkinliklere ev sahipliği yaptı. ‘Yunan ayaklanması’ adı altında düzenlenen etkinliğe Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da katıldı.

Alithia gazetesi Αy.Napa Belediyesi ve “Ay.Napa Aroma Heykel Parkı ve Ay. Napa ‘Aroma’ Heykel Parkı Dostları Derneği” nin 1821 Yunan ayaklanmasının 200’üncü ve 17 Mart 1826 Ay. Napa mücadelelerinin yıl dönümü için düzenlediği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in himayesindeki iki günlük etkinliklerin tamamlandığını yazdı.

Gazete Yunanistan eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da etkinlikler için Güney Kıbrıs’a geldiğini anımsattı.

Etkinlikler çerçevesinde ayin yapıldığını, tarihi yerlerden geçerek koşu düzenlendiğini, 21 km’lik yüzme etkinliğinin yapıldığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan eski Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Ay.Napa Belediye Başkanı Hristos Zanettu’nun ayrıca anıt açılışı da gerçekleştirdiğini belirtti.



Habere göre etkinlik kapsamında donanmaya ait gemiler de top atışında bulundu.

Anastasiadis mesaj verdi



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tören sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un yakında adaya geleceğini söyledi. Anastasiadis “BM kararları, uluslararası hukuk ve Genel Sekreter’in yetkileri temelinde Kıbrıs müzakerelerine ortak zemin ve çerçeve belirlemek için ne yapmak niyetinde olduğunu işitmeyi bekliyoruz” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin kapalı Maraş’la ilgili çalışmaları sürerken Kıbrıs sorununda yeni bir beşli konferans düzenlenmesinin mümkün olup olamayacağı sorusuna karşılık “Bu elbette Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının tez ve eylemlerinden ortaya çıkacak” diyen Anastasiadis, Rum tarafının “uzlaşılanlar, BM kararları ve Genel Sekreter’in yetkileri çerçevesinde verimli bir diyalogdaki kararlılığını” belirtti.

Anastasiadis “Ay. Napa Savaşı” anıtının açılış töreninde yaptığı konuşmada ise “İsteğimiz, arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz Kıbrıs’ı işgal askerlerinden, garantilerden ve üçüncü taraflara her türlü bağımlılıktan kurtarmaktır” dedi.