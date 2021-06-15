Hükümetten açıklama bekleniyor

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Girne’deki üniversitelerin şehir içi taşımacılık yapmak için girişimlerde bulunduğu duyumlarıyla ilgili hükümete açıklama yapma çağrısında bulundu.

Kar-İş Başkan Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’deki üniversitelerin, şehir içi taşımacılığı tekellerine almak adına, son bir aydır Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Belediye ve polis ile birlikte, yeni bir taşımacılık şirketi kurmak adına toplantılar gerçekleştirdiklerini öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.



Üniversitelerin girişimlerinin, Girne merkezden Esentepe’ye kadar uzanan doğu bölgesi ile Girne merkezden Tepebaşı’ na kadar uzanan batı bölgesini içerdiğini savunan Topaloğlu, “Sözünü ettiğimiz bölgelerde, devlet tarafından toplu taşımacılık için görevlendirilen 174 toplu taşıma izinli, taşımacı bulunmaktadır ve bu insanlar zaten 17 aydır iş yapamıyor” ifadesini kullandı.Üniversitelerin taşımacılıkla ilgili, KAR-İŞ’ den ne görüş aldığını ne de talepte bulunduğunu belirten Dernek Başkanı Topaloğlu, “Pandemi öncesinde, şehir içi taşımacılıkla ilgili toplantılar yapmıştık. Ama bu toplantılar havada kaldı, ardından da rafa kaldırıldı” dedi.