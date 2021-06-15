Kuzeyde 25, güneyde ise 57 yeni vaka bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 7 bin 940 sonucunda 15’i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı. Tedavi gören 27 hastanın iyileşerek, taburcu edildiği açıklandı. Güney Kıbrıs’ta ise Covid-19'dan dolayı bir kişi hayatını kaybederken, 57 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; yerel vakaların 5’i Lefkoşa, 7’si Girne, 2’si Gazimağusa, 1’si Güzelyurt’tan. 4 kişi hava yoluyla ülkeye geldiği, 6 kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakaların yerleşim yerine göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Ortaköy-1, Beyköy-1, Surlariçi-1, Meriç-1, Gönyeli-1

Girne Merkez-6, Karakum-1

Gazimağusa Akdoğan-1, Karakol-1



Güzelyurt Kalkanlı -1.

Yoğun bakımda iki kişi var

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısının 27; pandemi merkezindeki hasta sayısının 23; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının 205; tetkikleri devam eden vaka sayısının 5; yoğun bakımda yatan hasta sayısının 2 olduğu kaydedildi.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 320; son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısının bin 112; takip edilen toplam bileklik sayısının 2 bin 691; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının 11 bin 523 olduğu belirtildi.

Kaybedilen toplam hasta sayısı 34 olduğu pandemi sürecinde yapılan toplam test sayısının 1.331. 219; toplam vaka sayısının 7 bin 585; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7 bin 316; tedavisi devam eden vaka sayısı 235 olduğu kaydedildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybederken, 57 yeni vaka tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, dünkü vakalara yapılan 39 bin 852 test neticesinde belirlendi.

Toplam ölü sayısı 374’e, vaka sayısı ise 73 bin 247’e yükseldi.