Katılım yoğun oldu

Cumhurbaşkanlığı’nda Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü dolayısıyla dün kan bağışı etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın iş birliği ile düzenlendi.

Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Thalassaemia hastalığı ve kalıtsal kan hastalıklarında dolayı kan bağışının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın gönderdiği mesaj da etkinlikte okundu.

Sibel Tatar mesajında, “canla başla organizasyon için çalıştığı etkinlikte bulunamadığı için duyduğu burukluğu” ifade ederek, tüm vatandaşları kan bağışı için hassas olmaya çağırdı ve “verecekleri bir ünite kan ile üç cana umut olsunlar” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü’nde kan bağışı konusunda büyük emeklerle çalışmalar yürüten herkese, Sağlık Bakanlığı’na, Thalassaemia Derneği’ne, K.T. Kızılayı’na, Bilim ve Sağlık Komitesi’ne ve komutanlara teşekkür etti.

Sosyal olarak farkındalık artmalı

Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Çiğdem Beşevlerli, thalassaemia hastalarının tedavisinde düzenli kan transfüzyonunun sağlanmasının en önemli nokta olduğunu belirterek, kan ihtiyacının Kan Bankası ve K.T. Kızılay ekiplerinin gönüllü bağışçılar ve askeri birliklerden toplanan kan ile karşılandığını söyledi.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, güvenli ve kaliteli kanın sağlanması ve ihtiyacı olanlara kan bağışı yapan donörlere ve etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Erol Baysan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Füsun Yıldız da Bilim ve Sağlık Komitesi’nin son altı ayda dördüncü etkinliğini düzenlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, thalassaemia hastalığının KKTC için önemli bir konu olduğunu ve bu konuda yapılan mücadelede önemli kazanımlar sağlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nda kurulan Kan Bağışçıları Birimi ile kan bağışının ülkemizde daha aktif hale gelmesini sağlamayı ve sosyal olarak farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.