Muhalefet üye göndermiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.00’te başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda "Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere" geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Özyiğit: Hükümet uzatmaları oynuyor

TDP Cemal Özyiğit de konuyla ilgili konuşmasına, meclis toplantısının 4 saat geç başladığına işaret ederek, “Hükümet süresini doldurdu, uzatmaları oynuyor” yorumunda bulunarak başladı.

Hükümetin, AD-HOC komitesiyle ilgili Meclis İç Tüzüğü, Anayasa ve halkın iradesine aykırı davrandığını savundu.

Özersay: Hukuksuzluğun parçası olmayacağız



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin oluşturmaya çalıştığı AD-HOC komitenin hukuka, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğunu, bu hukuksuzluğun parçası olmamak adına komiteye üye göstermeyeceklerini belirtti.

Erhürman: Yapılan maskaralık

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konunun ciddiyetinin milletvekili ve kamuoyunun farkında olup olmadığından emin olmadığını söyleyerek, “Bu, memleketin demokrasi tarihine ve yasama organı tarihine kapkara bir leke olarak geçecek ve hiç silinemeyecek” dedi.

Erhürman, bu adımla, 27 milletvekiline sahip olan her hükümetin iç tüzüğü bypass ederek, dilediğini yapabileceğini ve demokrasi ile hukuk düzeninin rafa kalkacağını savundu.

Komite üyelikleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda daha sonra Başkanlık Divanı’nın siyasal parti gruplarına komite üyeliklerindeki temsiliyetine ilişkin liste okundu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra siyasal parti gruplarının üyelik adaylıkları okundu ve oylandı. Oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Etkinlikler Temas Kurulu HP Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşturuldu.

Çevre Komitesi’nde UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Jale Refik Rogers; Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi’nde UBP Milletvekili Ali Pilli, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, HP Milletvekili Tolga Atakan; Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’nde UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Doğuş Derya ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars görev yapacak.