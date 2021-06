Bir dokun Bin ah işit

Ömer KADİROĞLU

Diyalog muhabirinin “sizce ülkenin en önemli sorunları nedir?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan vatandaşlar hemen her şeyden şikayetçi oldu. Yollardan, sağlık hizmetlerinden, çevreden, pahalılıktan, adaletsiz uygulamalardan, siyasetin çözüm üretemez duruma gelmesinden yakınan vatandaşlar ‘hizmet anlayışının’ gelişmesi gerektiğini söyledi.

Adli suçların arttığını, mahkemelerin hızlı karar üretemediğini de belirten vatandaşlar, bu konuda etkin önlemlerin alınması için siyasilere mesaj gönderdi. Ülkede fakirleşmenin arttığına dikkat çeken bazı vatandaşlar ise önemli tüketim maddelerindeki fiyat artışının durdurulması için ciddi önlemlerin alınmasını istedi.



Ne dediler…?

Hasan Hüseyin Hoca

“Ülkemizin en büyük sorunlarından biri içe kapalı olmasıdır. Öte yandan ülke ekonomimizin gelişmelere karşı aciz olması, üretimin olmaması, pahalılık ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi gibi sorunlarımız da vardır. Siyasilerin ülkede yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gerekirken bunu yapmamaktadır. Çevre düzeni, temizlik, yollar ve daha birçok alanda da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Belediyeler ne kadar iyi olursa olsun insanlar eğitilmedikçe çevreye, doğaya verilen zarar artarak sürecektir. Yani hem idareciler hem de bu ülkenin insanının yaşanan sorunlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz.”

Hüseyin Ataçağ

“Ülkemizin en büyük sorunu hükümetin ve mahkemelerin çalışmamasıdır. Adaletin olmadığı yerde sistem çöker. Çevremize baktığımızda ülkede hiçbir şeyin yolunda gitmediğini görebilirsiniz. Çevre düzeni yok, trafik kurallarına uyulmuyor, temizlik, yollar ve daha birçok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Doğru düzgün bir hükümet kurulmazsa hep yokuşa doğru gitmeye devam edeceğiz. Böyle giderse daha kötü günler göreceğiz. İş yapmak için kimse uğraşmıyor. Bu ülkenin düzelmesi için idare edenlerin daha fazla çalışması halkın da yaşadıkları bu ülkeye sahip çıkması gerekiyor.”

Abdullah Arslansoyu

“Ülkemizin hatta tüm dünyanın şu anda en büyük sorunu Coronavirüs salgınıdır. Öte yandan ülkemizde de birçok alanda aksaklıklar, eksiklikler ve sorunlar yaşanıyor. Ulaşımda, sağlıkta, çevre düzeni ve temizliğinde ve daha birçok alanda sorunlar vardır. Halk yaşanan olumsuzluklardan bıktı ve bu sorunlarla ilgili yetkililerden çözüm bekliyoruz. Temennimiz bir an önce bu sorunların kalıcı olarak çözüleceği çalışmaların yapılmasıdır. Çok sorun var ve bir yerden başlamak lazım.”

Mustafa Güvenen

“Ülkemizde en büyük sorun halkın cebinde para olmamasıdır. İnsanların cebinde para yok ve tam anlamıyla ihtiyaç duyduklarını alamıyor. Pandemi nedeniyle ülke ve halkın ekonomisi ciddi anlamda etkilendi. Diğer yandan yolların durumu, trafik kurallarına uyulmaması, çevre temizliği ve düzeni gibi birçok alanda sorunlar var. Bun durumların düzeltilebilmesi için yöneticilerin çok daha fazla çalışarak yaşanan sıkıntılara kalıcı çözüm üretmesi gerekiyor.”

Mehmet Adıgüzel

“Ülkemizde o kadar çok sorun var ki anlatmayla bitecek gibi değil. Dövizdeki artış inanılmaz derecede ekonomimizi sarsıyor. Diğer yandan yollar, trafik, çevre düzeni ve daha birçok sorunla ülkemiz boğuşuyor. Hükümetin bu sorunların çözümü için yaptıkları çalışma yetersizdir ve daha fazla çalışmaları gerekiyor. 60 yıldır ehliyetim var ve bugün mevcut yollarda korku ve endişe içerisinde gidiyorum. Yollarda alınmayan önlemler nedeniyle canlarımızı kaybettik. İnsanlar hayatını kaybettikten sonra da önlem alınmaya çalışılıyor. Kalıcı ve doğru çözümler üretilmeli ve artık bu ülkeyi bir düzene koymaları gerekiyor.”

Münür Akış

“Ülkenin en büyük ve en önemli sorunu işsizlik ve parasızlıktır. İnsanların maddi gücü kalmadığı için ülke ekonomisi de olumsuz etkileniyor. Diğer yandan yollar, çevre temizliği ve plansız programsız işler nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesi için hükümet edenlerin daha fazla çalışması ve kalıcı çözümler üretmesi gerekiyor. Her alanda ufak tefek de olsa sıkıntılar yaşanıyor.”

Mehmet Hanifi



“Ülkemizin en büyük ve en önemli sorunlarından biri çözümsüzlük ve parasızlıktır. Çok sorun var ve bu sorunları sayabilmek için çok zamana ihtiyaç var. Çözüm konusuna gelirsek; Rumlar bir telden biz bir telden Türkiye başka telden çalıyor. Öte yandan yollarda, çevre temizliğinde, sağlık gibi alanlarda da sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunların aşılması için çok çalışılması gerekiyor ancak benim bu bağlamda pek bir ümidim yoktur.”Aygün Aker“Ülkemizin en büyük sorunlarının başında sağlık sonrasında da dövizin yükselmesi ve vatandaşların alım gücünün düşmesi de sorunların bir kısmı. Çevremize baktığımız zaman yollar, çevre, temizlik, yeşil alan ve benzeri birçok konuda önlem alınmadığını görüyoruz ancak bizimle aynı yollarda giden yöneticiler bu durumları görmezden geliyor. Sorunların çözülmesi için hükümet yetkililerinin ciddi bir çalışma yaparak yaşanan sorunları çözmeleri ve daha güzel bir ortam yaratmaları gerekiyor.”Bilal Yılmaz“Ülkemizin en önemli sorunu denetimsizliktir. Denetimsizlik nedeniyle piyasada her gün ürünlere zam yapılıyor. Hiçbir merci alanında denetleme yapmadığı için halk ağır bedeller ödüyor. Vatandaşın alım gücü çok düştü. Hükümet lüzumsuz şeylerle uğraşıyor. Şu anda denetimlerin başlamasını ve halkın cebini rahatlatacak önlemlerin alınmasını istiyorum. Tabi daha birçok alanda yani yollar, aydınlatmalar, çevre düzeni gibi alanlarda da sorunlar var ancak şu anda önemli olan halkın geçimidir.”Fevzi Uzun“KKTC’de çeşitli sorunlar yaşanıyor ancak ülkemizin en önemli ve en büyük sorunu kuraklıktır. Öte yandan yollarda, aydınlatmada, çevre temizliği ve düzeninde de sıkıntılar yaşanıyor. Ülke nüfusuna göre yollar yetersiz kalmıştır. Çevre yolları, daha geniş yollar ve mevcut yolların bakımlarının yapılması gerekiyor. Yetkililerden yaşanan sorunlarla ilgili çözümler üretmelerini bekliyoruz.”Ömer Nizam“Ülkemizin en büyük ve en önemli sorunu hükümet sorunudur. Resmen yamalı bohça ile iş yapmaya çalışıyorlar. Bir diğer sorun döviz kurlarının yükselmesidir. Ekonomisi zayıf olan bir ülkeyiz ve taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Yollar, aydınlatma ve çevre düzeni gibi alanlarda da ciddi sorunlar var. Bir siyasi çıkıyor bir kurumda yolsuzluk var diyor ancak kimse bu işin devamını getirmiyor. Yolsuzluklar araştırılmıyor ve halka bilgi verilmiyor. Kısacası siyasetteki sorunu çözebilirsek birçok şey yoluna girecektir. Siyasiler kendi aralarında yaptıkları tartışmalar nedeniyle iş yapmıyorlar.”Esat Sonatlı“Ülkenin en büyük sorunu hükümetsizliktir. Mevcut hükümet memnun edici değildir ve hiçbir icraatı yoktur. Bunun yanı sıra ülkede çok ciddi bir pahalılık vardır. Denetimler olmadığı için artan fiyatlar karşısında alım gücünü kaybeden vatandaşlar zor günler geçiriyor. Önemli sorunlardan bir diğeri ise gençlerin işsiz olmasıdır. Çok gencimiz bu ülkeden göç edip gitti. Hükümetlerden beklentimiz uzun yıllardır çözülmeyen bu ve buna benzer sorunların ortadan kalkması için çalışmalarıdır.”Bayar Orçunoğlu“Ülkemizin en büyük ve en önemli sorunu sağlık ve pahalılıktır. Çok daha fazla alanda sorunlar var ancak şu anda insanlar artık geçinebilmeyi düşünüyor. Denetimlerin olmaması nedeniyle herkes istediği fiyatı uyguluyor. Üretici 50 kuruşa çıkarttığı bir ürünün marketlerde 3 liraya satılması kabul edilir değildir. Bu sistem nedeniyle alım gücünü kaybeden vatandaş çok kötü süreçlerden geçiyor. Yetkililerden bu sorunları gidermesi için çalışmalarını istiyoruz.”Recep Fikret Karahan“Ülkenin en büyük sorunlarının ikisi çok önemlidir. Bunlardan biri pahalılık diğeri de sağlıktır. Denetim, hizmet yok, halkı düşünen yok. Bu sorunların ancak sistemi en baştan en sona kadar kökten değiştirerek çözülebileceğine inanıyorum. Hükümetler icraat yapmıyor siyasiler kavga içinde ve halk için çalışan yok. Bu nedenle sistemin kökten değişmesi ile bu sorunlar çözülecektir.”Şenol Güven“KKTC’de çok fazla sorun yaşanıyor. Hangi birini söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ülkede yaşanan sorunları anlatmak çok uzun sürer. Ülkede hükümetlerin yapılan işleri takibi ve denetimi yoktur. Bunlar olmadığı için de her gün farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Yollar, sokaklar, sağlık, eğitim, her alanda sorunlar var. Yılda binlerce lira araçlarımız için harcama yapıyoruz ancak yollar her geçen yıl daha da kötü oluyor. Yetkililerden yaşanan sıkıntılara ivedilikle çözüm üretmelerini bekliyoruz.”