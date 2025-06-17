Çözüm önerileri ele alındı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), mülkiyet konusunda son dönemde yaşanan sorunlara çözüm arayışı kapsamında çalışma yürüten Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Çalışma Komitesi üyeleri ve danışmanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre toplantıya; KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan, KTMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Devrim Önen ve Görkem Çelik ile İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Pekrioğlu Balkıs katıldı.

KTİMB’yi temsilen ise Sektörel Sorunlara Yönelik İcra Komitesi Üyesi Ceyhun Tunalı, Komite Danışmanı Erhan Erçin ve Komite Koordinatörü Pınar Atıl toplantıda yer aldı.

Toplantıda, adada son dönemde yaşanan tutuklamalar, hukuki girişimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) geçen hafta aldığı kararlar ve çözüm sürecinden uzaklaşmanın yarattığı etkiler ele alındı. Ayrıca adada ve farklı merkezlerde atılabilecek somut adımlar ışığında, mevcut sorunlara yönelik olası çıkış yolları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Aysal: Birlikte hareket edilmeli

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, son dönemde daha da hissedilir hale gelen mülkiyet konusundaki sorunların, Birlik Yönetimi’nin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Yapılan hataların yanı sıra, çözümün konuşulacağı masadan uzaklaşmanın da bu sorunların derinleşmesine neden olduğunu savunan Aysal, toplumun her geçen gün daha zorlu bir gelecekle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

