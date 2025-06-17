Geçtiğimiz Pazar günü Bristol’a gitmek üzere Baf’tan havalanan easyJet uçağı, yolcuların kabinde duman kokusu aldıklarını bildirmeleri üzerine İzmir’e acil iniş yaptı. Kaptan pilot, kalkıştan yaklaşık bir saat 20 dakika sonra, uçak yaklaşık 36 bin feet yükseklikteyken İzmir Havalimanı'na acil iniş isteğini bildirdi ve bu istek kabul gördü .

İzmir’de tüm yolcuların uçaktan indirildiği, kendilerine otel konaklaması ve yemek sağlandığı belirtildi.

Şirket sözcüsü, İzmir’de çok iyi hizmet aldıklarını, yolculara özel ilgi gösterildiğini belirterek Türk makamlarına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025, 09:47