banner564

Yolculara özel ilgi

Baf’tan kalkış yapan easyJet uçağı, İzmir’e acil iniş yaptı

Yolculara özel ilgi

   Geçtiğimiz Pazar günü Bristol’a gitmek üzere Baf’tan havalanan easyJet uçağı, yolcuların kabinde duman kokusu aldıklarını bildirmeleri üzerine İzmir’e acil iniş yaptı. Kaptan pilot, kalkıştan yaklaşık bir saat 20 dakika sonra, uçak yaklaşık 36 bin feet yükseklikteyken İzmir Havalimanı'na acil iniş isteğini bildirdi ve bu istek kabul gördü .
   İzmir’de tüm yolcuların uçaktan indirildiği, kendilerine otel konaklaması ve yemek sağlandığı belirtildi.
   Şirket sözcüsü, İzmir’de çok iyi hizmet aldıklarını, yolculara özel ilgi gösterildiğini belirterek Türk makamlarına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025, 09:47
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

ÇEMBER DARALIYOR !

Abuzer
Abuzer - 3 dakika Önce

Yolcular izmiri götünce kıbrısa gittiklerine pişman olmuşlar

SIRADAKİ HABER
"Para başka maksatlar için harcandı"
"Para başka maksatlar için harcandı"
  1. KIBRIS

banner608

banner474