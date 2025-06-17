Tahlil yapılacak

Aşırı alkol aldıktan sonra Gönyeli’de komşusu olan 26 yaşındaki kadının kapısına dayanıp, zorla eve giren, eşyalara zarar veren, olay yerine giden polisleri de darp eden Litvanyalı Roland Rackaukas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Zanlının evinde bulunan uyuşturucunun analize gönderileceği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 22.40’ta Gönyeli’de N.B.’nin kalmakta olduğu dairenin kapısını yumrukladığını söyledi. Polis; zanlının N.B.’nin kapıyı aralamasına üzerine zorla girerek mülke tecavüz ettikten sonra, ikametgah içerisinde 3 adet kahve fincanı ve bir adet bardağı kırmak suretiyle toplam 250 TL’lik kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis memuru; zanlının şikayet üzerine olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli 2 personeli darp ettiğini açıkladı. Polis; zanlının koluyla görevli polisin ağzına vurarak dilinin yırtılmasına neden olduğunu açıkladı.

Evinde arama yapıldı

Zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydeden polis; yapılan alkol testinde 239 miligram alkollü olduğu tespit edildiğini anlattı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydeden polis; evinde mahkeme emri gereği yapılan aramada az miktarda hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının uyuşturucuyu nereden ve nasıl temin ettiğinin araştırılacağını söyleyen polis, emarenin analize gönderileceğini kaydetti. Polis; soruşturma amaçlı zanlı hakkında 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

