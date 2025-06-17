Yeni yatırımlar gündemde

Güney Kıbrıs’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün Rum lideri Nikos Hristodulidis tarafından Makarios Nişanı’yle ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanlığı sarayınde gerçekleşen törenden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Hristodulidis, Modi’nin ziyareti münasebetiyle ‘tarihi bir gün’ yaşadıklarını söyledi. Hristodulidis, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün özel bir gün, tarihi bir gün, çünkü dünyanın en büyük Cumhuriyetinin liderinin Kıbrıs'ta bulunması, ülkelerimizi ve halkımızı zamanla birleştiren dostluk, güven, anlamlı işbirliği ve pratik dayanışmanın güçlü ve tarihi bağlarının açık bir kanıtıdır.”

Modi ise Kıbrıs'ı "Hindistan'ın uzun süreli güvenilir bir ortağı" olarak nitelendirdi ve ikili ticaretin 150 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Modi “Ancak ilişkilerimizin gerçek potansiyeli çok daha büyüktür" dedi.

