Dehşeti yaşattı

Girne’de ayrıldığı kız arkadaşının evine balkondan giren, cep telefonu ve bilgisayarı çaldıktan sonra yatak odasının kapısını kıran Murat Balkan, kaçmaya çalışan kadının çanta ve arabasının anahtarlarına el koydu. “Elimde videoların var benimle gelmezsen yayınlarım” diyerek tehdit ettiği kadını Değirmenlik-Dağyolu ormanlık alana kaçıran Balkan, kadının başında şişe kırdı. Güçlükle kurtularak anayoldan geçenlerin yardımı ile polise sığınan kadının şikayeti ile tutuklanan zanlı Balkan tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru; zanlı Murat Balkan’ın ‘Soygun’, ‘Zorla insan kaçırma’, ‘Kasti hasar’, ‘Mülke tecavüz’, ‘Ev açma’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Olayın 8 Haziran tarihinde meydana geldiğini ve 12 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden Arısu, zanlı Balkan’ın müştekinin arabasının anahtarını çalarak, “Benimle gelmezsen videolarını yayınlarım” diyerek tehdit ettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis; zanlının müştekiyi tehditle Değirmenlik-Dağyolu’nda ormanlık alana götürerek, başına şişe ile vurduğunu söyledi.

Kadının olay yerinden anayoldan geçen bir aracı durdurup kaçtığını ve polise şikâyette bulunduğunu; soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının ayakkabılarının müştekinin evinde tespit edildiğini ve ayak izleri ile eşleştiğini açıkladı.

Olay yeri tarafından evin fotoğraflandığını kaydeden polis; müştekinin çantasının, kredi kartı, cep telefonu ve laptopunun henüz bulunmadığını belirtti.

Polis memuru müştekinin zanlı tarafından el konan aracının henüz bulunmadığını birçok KGS görüntüsünün incelendiğini ifade ederek 8 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlı hırsını basından çıkardı. Zanlı; polis hücresine götürülürken gazetecilere hakaret etti.

