‘Sığınaklar nerede?’

Ömer KADİROĞLU

İsrail-İran savaşı dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi. Orta Doğu coğrafyasına yakın ülkeler olası tehlikelere karşı önlemler aldı. Güney Kıbrıs’ta da teyakkuza geçirilirken, KKTC’de gözler alınacak önlemler ve sığınaklara çevrildi. Vatandaşlar, olası bir tehlikeye karşı nereye sığınacaklarını bilmediklerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları mağaralara, bazıları ise evlerinin bodrum katlarına veya hendeklere sığınacağını söyledi.

Ne dediler…?

Havva Münyer

“İsrail- İran savaşı beni çok endişelendiriyor. Üçüncü dünya savaşı çıkacak diye korkuyorum. Kıbrıs’ta olağanüstü bir durum olursa nereye sığınacağımı bilmiyorum. Yaşadığım yerde bir sığınak yok o nedenle yaşadığım bölgedeki insanlarla hareket edip onlar nereye giderse ben de oraya gideceğim.”

İsmail Bozat

“İsrail-İran savaşı beni endişelendirmiyor ancak insanların savaşması ve ölmesini istemediğim için üzülüyorum. Kıbrıs’ta olağanüstü bir durum olması halinde nereye sığınacağımı bilmiyorum. Benim bildiğim Kıbrıs’ta sığınak yoktur. 1974 yılındaki Rum saldırılarında evimizde oturuyorduk yine bir şey olursa evimizde olacağız. Sığınaklar varsa yerlerinin nerede olduğunu ve kimin nereye gideceğini kararlaştırsınlar ki insanlar ne yapacağını bilsin. Lefkoşa’da kalırken yaşadığım apartmanın altında sığınak vardı sonra orayı sattılar şirket deposu oldu, şikayet ettik kimse ilgilenmemişti.”

Ökkeş Ağcabay

“İsrail-İran savaşı beni hiç endişelendirmiyor çünkü Türkiye bunların üstesinden gelecek bir ülkedir. Her bölgeye sığınak yapılmalıdır, Kıbrıs’ta olağanüstü bir durumda nereye sığınacağımızı bilemiyoruz. Olası bir durumda şu an için eğer devletin göstereceği yerler yoksa evlerimizin zemin katlarına veya bodrum katlarına sığınacağız. Kumyalı’da kalıyorum ve köyümüzün bir de mağarası var ve oralara sığınacağım.”

Boğaç Ulucan

“İsrail- İran savaşı beni endişelendiriyor. Çünkü savaş buraya da sıçrayabilir. İngiliz üstlerinden dolayı bu durum ortaya çıkabilir. Bölgemizde ailelerimizle birlikte sığınabileceğimiz bir sığınak yoktur.

Hatta yetkililer “yeteri kadar sığınak vardır” diyor ancak sığınakların da nerede olduğunu bilmiyoruz.”

Hüseyin Özmındık

“İsrail- İran savaşı beni endişelendirmiyor. Bu savaşın Kıbrıs’a sirayet edeceğini düşünmüyorum. Burada bir olağanüstü durum olursa ailemle birlikte nereye gidip sığınacağımızı bilmiyorum. Hükümet “yeteri kadar sığınak var” diyor ancak kimse sığınakların nerede olduğunu bilmiyor. Bu yerlerin bilinmesi lazım ki olası bir durumda halk ne yapacağını bilsin.”

Işıl Sönmez

“İsrail- İran savaşı beni endişelendiriyor; çünkü bize de her an bu savaş sıçrayabilir. Komşumuz İsrail’i destekliyor o nedenle bize de sıçrayabilir. Biz savaş durumlarını iki kez yaşadık. Hendek dediğimiz yerdeki sığınaklara sığınmıştık yine öyle bir durumda oradaki sığınaklara sığınacağız.”

Cemal Ogün

“İsrail- İran savaşı beni endişelendiriyor çünkü hem Kıbrıs’ta İngiliz üsleri vardır hem de savaş bölgesine yakınız. Kıbrıs’ta olağanüstü bir durum olursa nereye sığınacağımızı bilmiyoruz. Sığınaklarımızın olup olmadığını bile bilmiyoruz. Evimizde oturup bekleyeceğiz. Hükümet yetkilileri sığınaklar olduğunu açıkladı ancak bence yine avutuluyoruz. 1983’ten beri bu adadayım sığınak diye bir şey duymadım, görmedim.”

Ersan Aslaner

“İsrail-İran savaşı beni endişelendirmiyor. Kıbrıs’a sıçrar diye de pek bir endişem yoktur. Kıbrıs’ta olağanüstü bir durum olması halinde ailemizle birlikte nereye sığınacağımız bilmiyoruz. Her türlü şekilde bu vatanı savunuruz, üzerimize düşen neyse yaparız.”

Halil Kocabaş

“İsrail- İran savaşı beni endişelendiriyor. Ekonomik yönden her türlü etkileneceğiz ancak Kıbrıs’a sıçrayacağını pek sanmıyorum. Kıbrıs’ta olağanüstü bir durum olması halinde nereye sığınacağımızı ve ailelerimizi nerede koruyacağımız bilmiyoruz. Hükümet edenler sığınakların yeteri kadar var olduğunu açıkladılar o zaman yerlerini de açıklasınlar ki halk ne yapacağını bilsin.”

Mustafa Özbey

“Kıbrıs’ta olağanüstü bir durumda nereye sığınacağımızı bilemiyoruz. Olası bir durumda şu an için eğer devletin göstereceği yerler yoksa evlerimizin zemin katlarına sığınacağız.”