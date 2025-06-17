Karneler dağıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı dün sona erdi.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 58 bin öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ise karnelerin dağıtılmasıyla eğitim öğretim yılını tamamladı.

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Orta eğitimdeki Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 17–20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; karne törenine katılarak öğrencilere ve öğretmenlere hitap eden Çavuşoğlu, yoğun bir eğitim yılının ardından sağlıklı bir şekilde dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Tatilde hem dinlenin hem gelişmeye devam edin”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024–2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, “Yoğun bir akademik dönemi geride bırakırken, bu süreçte gösterilen azim, çaba ve fedakarlıklar için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilere “Yıl boyunca çok çalıştınız, öğrendiniz, emek verdiniz” sözleriyle seslenen Çavuşoğlu, tatilin dinlenme, yenilenme ve kişisel gelişim süreci olduğunu vurguladı, “Tatil boyunca sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak bedeninizi ve zihninizi aktif tutun, kitap okuyarak düşünce dünyanızı zenginleştirin” ifadelerini kullandı. Öğretmenlere de teşekkür eden Çavuşoğlu, “Sizler, geleceğin mimarlarısınız. Sınıfta yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ilham ve değer aşılıyorsunuz. Eğitim sistemimizi daha ileriye taşımak adına sizlerle yürüttüğümüz bu yolculuk bizim için her zaman çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

