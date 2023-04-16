8.6 milyar dolar gelir bekleniyor

Japon hükümeti, tartışmalı bir kararı onaylayarak ülkede ilk casino’nun inşa edilmesine yeşil ışık yaktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; ülkeye yabancı turist çekmesi hedeflenen Osaka’daki casino ve otel kompleksinin 2029’da açılması planlanıyor.

Osaka ve Nagazaki yerel yönetimleri, içinde casinoları olan yeni tatil tesisleri inşa etmek için uzun süredir onay bekliyordu. Başbakan Fumio Kişida, yeni kompleksin bölgenin kalkınmasına yardımcı olacağını ve “Japonya’nın cazibesini dünyaya yayacak bir turizm üssü haline geleceğini” söyledi.

Osaka’da açılacak casinoda ayrıca 2 bin 500 odalı üç otel de yer alacak. Yerel yönetim, yılda yerli ve yabancı 20 milyon ziyaretçi ve 8.6 milyar Dolar gelir bekliyor.

