Bilimin sesine Kulak verilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” Paneli düzenledi.

Panelin açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşananların unutulmaması, 6 Şubat depreminden önce yapılan hataların yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Erhürman “Bize düşen görev, bilimin sesine kulak verme cümlesini hafızalara kazımaktır” dedi.

6 Şubat depreminin üzerinden iki buçuk ay bile geçmediğini söyleyen Erhürman, depremde kaybedilenlerin acılarının hiçbir zaman geçmeyeceğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydetti.

Erhürman “Gelin görün ki çağımız unutma çağı. Kaybettiğimiz insanların acıları hala duruyor, deprem bölgelerinde çok zor şartlarda hayatını sürdüren insanların var olduğunu bilmemize rağmen, yine maalesef bu bilgi bilince dönüşememe riski ile karşı karşıya” dedi.

Karaman: Denetimsizliğin sonuçları acı olur

CTP MYK Üyesi Basın Yayın Propaganda Sekreteri Birol Karaman da konuşmasında, Kahramanmaraş depreminin üzerinden henüz 9 hafta geçmesine karşın konunun gündemdeki yerini kaybetmeye başladığına işaret etti.

“Yaşadığımız coğrafya bunu her an gündemimize getirebilecek bir potansiyele ve dinamiğe sahiptir” diyen Karaman, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin de beklenen bir deprem olduğunu, geçmiş yıllarda düzenlenen çok sayıda bilimsel toplantıda bu konuların tartışılarak sonuçların ülkeyi yönetenlerle paylaşıldığını ifade etti.

Bu uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle 6 Şubat’ta çok acı sonuçların ortaya çıktığını hatırlatan Karaman, KKTC’de de imarda denetimsizleştirmeyi artıracak adımlar atılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu.

“KTMMOB’nin vize yetkisi ele alınmaya çalışılıyor, imar yasasında kontrolsüzlük artırılmaya çalışılıyor” diyen Karaman, imarda denetimsizleştirmenin yaratacağı sonuçların son derece acı olacağını vurguladı.

Panelin ilk oturumunda Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr Mehmet Necdet Kıbrıs’ın Depremselliği, inşaat Yüksek Mühendisi Dr Abdullah Ekinci ise Kuzey Kıbrıs’ın Yapı Stokunun Depremsellik Bağlamında Değerlendirilmesi başlıklı sunumlarını yaptı.