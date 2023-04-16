Gözyaşları dinmiyor 

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, resmi kuruluşunu basın toplantısıyla açıkladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, dernek olarak belirledikleri öncelikleri, “çocuklarının anısını umut dolu projelerde yaşatmak, eğitim odaklı çalışmalara ağırlık vermek, yeni ve güvenli okullar inşa etmek ve başarılı çocukları destekleyecek burs ve faaliyetlerle geleceğin şekillenmesine vesile olmak" şeklinde sıraladı.

Karakaya: “İsias enkazında hayatları bizlerden çalınan Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesi çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin anısını yaşatmak adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni resmi olarak kurmuş bulunmaktayız” dedi.

“Canlarımızı bizlerden kopartan, yüreklerimizi parçalayan sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almalarını istiyoruz” diyen Karakaya, hukukun üstünlüğü ve adalete olan bağlılıklarıyla İsias Davası’na yönelik etkin soruşturma sonucu güçlü iddianame çıkacağına, yargı sürecinin süratle tamamlanacağına ve diğer davalar için de emsal teşkil edeceğine inandıklarını kaydetti.

“Adıyaman’a yüreklerimizi bıraktık”

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya, şampiyon çocukları, öğretmenleri ve velileri Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat 2023 depreminde, sorumsuzluk binası olarak bilinen ve "otel" olarak anılan İsias’ta yitirdiklerini belirterek, “Adıyaman'a yüreklerimizi bıraktık” dedi.

Karakaya, ilk günden itibaren gerek enkaz alanında insan üstü uğraşlarla arama kurtarma çalışmalarında yanlarında olan tüm yetkili, görevli ve gönüllülere; gerekse üzüntülerini paylaşan, kendileriyle birlikte umutlanıp, birlikte kahrolan “tüm sevgi dolu yüreklere” sonsuz teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

“Sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz”

Kader değil cinayetle yüzleştiklerini vurgulayan Karakaya şöyle devam etti:

“Türkiye bir deprem ülkesi olmasına rağmen adını bile anmak istemediğimiz İsias denilen bu otel bilimsel doğrulara dayanılarak inşa edilmemiş, yapı güvenliği önemsenmemiştir. Mühendislik, denetim ve onay süreçlerindeki ihmallerin bedelini hiçbir suçu olmayan masum insanlar, genç rehberler, evlatlarımız, canlarımız ödemiştir. İşte bu nedenle hem Türkiye, hem de Kıbrıs halkına asla unutulmayacak acılar yaşatan, yerleri doldurulmayacak canlarımızı bizlerden kopartan, yüreklerimizi parçalayan sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almasını istiyoruz. O güne kadar adalet nöbetimiz bitmeyecektir…”

“Birçok projemiz bulunuyor”

Karakaya sorulara verdiği yanıtta ise, tek isteklerinin hep birlikte tek bir yürek tek bir kuvvet olarak adaletin sağlanması ve çocukların adını yaşatmak olduğunu, bunun için bir araya geldiklerini ve omuz omuza olduklarını söyledi.

Karakaya, birçok projeleri bulunduğunu, bunları hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Üye kabulü başladı

Karakaya, üye kabulüne başladıklarını, insanların kendileriyle tek yürek olma istekleri olduğunu, bunun için gerekli üye formlarının hazır olduğunu, sosyal medya üzerinden üye formlarını paylaşacaklarını kaydetti.

3 haftalık yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Karakaya, yardım etmek isteyen, kamu çalışanı, özel sektör çalışanı ve Sosyal Sigorta emeklileri bulunduğunu bu kesimlerin yardım etmelerini sağlamak için planlar hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında, derneğin bağış hesap numaraları da paylaşıldı.



Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023, 08:33