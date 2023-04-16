Tek aday Özersay 

Halkın Partisi (HP) üçüncü Olağan Kongresinin bugün saat 10.30’da Lefkoşa’da Paradise Park’ta yapılacağı bildirildi.

Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüğüne göre iki yılda bir yapılan Halkın Partisi olağan genel kongresinde mevcut genel başkan Kudret Özersay yeniden parti başkanlığına aday oldu. Tek adaylı yapılacak üçüncü olağan kongrede, yeni parti meclisi üyeleri belirlenecek.

Faaliyet raporu ile mali rapor okunması ve oylanması yanında Parti Meclisi üyelikleri için seçimlerin de yapılacağı kongre, Genel Başkan Kudret Özersay’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Halkın Partisi Tüzüğüne göre Parti Meclisi oluşumu sonrası yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında, Halkın Partisi’nin yeni Genel Sekreteri ve Merkez Yürütme Organı, Disiplin ve Denetim organlarının üyeleri de belirlenecek.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, üçüncü olağan genel kongreyle ilgili değerlendirmesinde, “Kişisel menfaatlerin, menfaat kavgalarının peşinden koşularak toplum olarak bir yere gidemeyeceğimizi hepimiz gördük. Şahsi menfaatleri bir kenara koyup toplumsal düşünebilen, ‘önce memleketin diyebilen’ herkesi kongremize davet ediyoruz” dedi.

“Hükümeti kabul etmiyoruz…”

Açıklamada, “Halkın Partisi’nin, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ‘demokrasi yok sayılarak gayrimeşru yoldan hükümet kurulmasına tepki göstermek ve hükümeti istifaya zorlamak için sine-i millet kararı’ alıp, Meclis’ten çekildiği” hatırlatıldı.

Açıklamada, o dönem Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili olan Genel Başkan Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifa ederek, “Bu gayrimeşru hükümete normalmiş gibi muamele yapmak bu ülkenin bağımsızlığına ve demokrasisine verilecek en büyük zarardır. Bizim için bağımsızlık ve meşruiyet esastır, bu nedenle Kıbrıs Türk Halkının bu kadar yıldır verdiği var oluş mücadelesini ve devleti önemseyen bir parti olarak bu şekilde kurdurulan bir hükümeti hükümet olarak kabul etmiyoruz ve bu durumun kanıksanmasın ve normalleştirilmesini sineye çekmeyeceğiz” açıklaması da yer aldı.

