Bitsin artık bu çile

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da uzun süredir devam eden kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yolların kapalı olması, açık olan birçok yolun da tarlayı andırması vatandaşı çileden çıkardı.

Diyalog muhabirine ulaşan vatandaşlar, uzun süredir devam eden çalışmaların bir türlü bitmemesi ve yolların asfaltlanmamasına tepki gösterdi.

Birçok bölgede yolların berbat durumda olduğunu ve tamirciler ile lastikçilerin araçlarla dolduğunu ifade eden Gazimağusalı vatandaşlar, sabırlarının taştığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yolun kapandığını da belirten vatandaşlar, trafiğin tarla yoluna verildiğini ve tarlada araç sürmek zorunda kaldıklarını ifade etti ve bunu “tam bir rezalet” olarak niteledi. Vatandaşlar ayrıca kalliland bölgesinde de yolun kapalı olması nedeniyle gün boyu trafikte sıkışmalar olduğunu ifade etti.