Sövdü, dövdü

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de, eski sevgilisinin telefonlarına cevap vermemesine sinir olan Hüseyin Şah, kadının evine giderek önce tehdit ettiği, ardından darp ederek ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlının, 14 Nisan 2023 tarihinde saat 09.10’da ayrılmış olduğu kız arkadaşı Ü.B’yi defalarca arayıp telefonda taciz etikten sonra, telefonları açmadığı gerekçesi ile adı edilenin Hamitköy'deki, ikametgahın açık olan mutfak kapısından içeri girdiğini söyledi.

Polis, evden çıkan Ü.B.'nin arkasından giden zanlının, araca binen müştekinin aracının kapısının önünden çekilmeyerek adı edilene hitaben "Seni kızına söyleycem. Benle barışmazsan, müşterilere fazla para aldığını söyleycem. Kötü şeyler olacak. Seni öldüreceğim barışmazsan" demek suretiyle de şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının olay anında, konu aracın şoför kapısının yan iç cebinde bulunan iki adet markası meçhul gözlüğünü sirkat ettiğini anlattı.

Müşteki, zanlının motosikletine çarptı

Polis, müştekinin kullandığı araç ile zanlının kullandığı motosikletine kasten iki kez çarptıktan sonra yere düşen zanlının kalkarak, Ü.B'ya ait konu aracın şoför kapısının camını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattığını belirtti.

Cam parçaları gözüne kaçtı

Polis, zanlının akabinde Ü.B'nin yüzüne yumruk vurup ittirip, kırılan çam parçalarının da gözünün içine kaçıp gözünün çizilmesine sebebiyet vererek de ciddi bir şekilde darp ettikten sonra tekrardan adı edilenin aracının kontak anahtarını sirkat edip, olay yerinden kaçtığını belirtti.

Polis, aynı gün müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve yapılan muayenesinde kırılan cam parçalarının gözünde geçici çizik oluşturduğu tespit edilip, olay yeri fotoğraflarının ve olayı gören kamera görüntüleri alınıp, görgü tanıklarından ifade temin edildiğini anlattı.

15 bin TL ödedi

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sirkat ettiği eşyaların tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, KKTC vatandaşı olup işletmeci olan zanlının, davalarının görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.