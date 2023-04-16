Abdullah SUİÇMEZ

Güney Kıbrıs’taki Paskalya tatili nedeniyle dün, kelimenin tam anlamı ile Metehan, Beyarmudu, Derinya ve Lokmacı kapılarında izdiham yaşandı.

Muhaceret memurlarının yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen özellikle Metehan’da dün de araç kuyruklarının 4 kilometre kadar uzadığı görüldü.

Bazı sürücüler geçiş için 90 dakika beklemek zorunda kaldığını söylerken, bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Kıbrıslı Rumların yanı sıra dün Lokmacı kapısından çok sayıda yabancı turistin kuzeye geçmesi esnafın yüzünü güldürdü. Güneşli ve yazdan kalma bir havada Kuzey Kıbrıs’a geçen Rumlar ve turistler hem alışveriş yaptı hem de Başkent Lefkoşa’nın tarih kokan sokaklarında dolaşarak güzel bir gün geçirdi.

Arasta’da yaz havası yaşandığını belirten esnaf, iki tarafın siyasilerine de yeni kapıların açılması konusunda çağrıda bulundu.

Paskalya tatili nedeniyle yarına kadar geçişlerin yoğun olması bekleniyor.