Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta yan yana, egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok” dedi.

Bağımsız Gençlik Platformu üyelerini kabulünde konuşan Başbakan, çözüm modeli ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletini güçlendirmek ve Kıbrıs Türk halkının gelecekte de var olabilmesi için doğru siyaset geliştirmek gerektiğini vurguladı.

“Bunun için dünya ve Türkiye Cumhuriyeti ile temas içinde yol haritası çizmeye çalışıyoruz” diyen Başbakan Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs’ta yan yana, egemen eşitlik temelinde iki devletten başka çaremiz yok. Rumlarla ortaklık yapma, bu ortaklıkta hak arama mücadelesini vermek için artık çok geç kalındı. Taşlar yerine oturdu. 45 yılda çok şey değişti. Bu taşları yerinden oynatmak mümkün değildir. Kıbrıs’ta biz de anlaşma ve çözüm istiyoruz. Barış içinde uluslararası camia ile barış içinde olmak istiyoruz ama Kıbrıs’ın gerçeklerini de göz ardı edemeyiz. Gençlerin de desteğini alarak siyasete yön vermeye çalışıyoruz.”

Başbakan Tatar, ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydetti ve sıkıntıların aşılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“Tarihini bilmeyen geleceğini de kurgulayamaz”

Tatar, “Tarihini bilmeyen geleceğini de kurgulayamaz. Geleceği kurgularken emin olmak ve hata yapmamak lazım. Çünkü hata yaparsanız geriye gidemezsiniz. Kıbrıs’ta ciddi bir mücadele verdik. Kıbrıs Türklerinin kendi devletlerinin çatısı altında başı dik ve özgür yaşaması için atalarımız ciddi mücadeleler vermişlerdir. Ne mutlu bize ki Türkiye’nin de desteğiyle devletimiz kurulmuştur” dedi.

UBP’den Akdoğan’a çıkarma

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar dün Akdoğan’da düzenlenen kahvaltılı toplantıya katılarak, partililerle bir araya geldi.

Toplantıya katılan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, birlik ve beraberlik içinde çalışılmasının önemini vurguladı, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin “hata kaldırmayan bir seçime giriliyor” vurgusu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine değinirken, bu göreve gelmesinin ülke siyaseti ve Kıbrıs Konusu acısından da büyük önem arz ettiğini söyledi…

Toplantıyı düzenleyen Ak-Et Et Ürünleri Sanayi Ltd. Direktörü Abdullah Aktolgalı, Ulusal Birlik Partisi’ne seçim öncesi güç verecek bir toplantı düzenlediklerini kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da cumhurbaşkanlığı seçimine kadar çalışmaya devam edeceklerini ve seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tüm kalıcı eserlerin Ulusal Birlik Partisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin kurduğu cumhuriyetin ileriye götürülerek ilelebet yaşatılacağına işaret etti.