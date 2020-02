Sonuç CEVİZCİ

Dağyolu (Fota) köyü sakinleri köylerine ulaşımın sağlandığı yolun bir türlü onarılmamasından şikayet etti.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik siyasilere mesaj gönderen Fotalılar, “Yol yoksa, oy da yok” diyerek boykot sinyali verdi

Diyalog Tv klasiği haline gelen Halk Meclisi programı geçtiğimiz günlerde Dağyolu Spor Kulübünde gerçekleştirildi. Dondurucu soğuk havaya rağmen kulüp binasını dolduran çevre sakinleri sıkıntılarını canlı yayında aktardı.

Programa Dağyolu’nun bağlı olduğu Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin yanı sıra aslen Fotolı olan TDP Başkanı Cemal Özyiğit ve partisinin Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de katıldı



Mustafa Arap Çavuşoğlu /Muhtar

Yollarımız kötü durumda. Karayolları yapsın dedi bakan. Zamanında yapabilseydi bu kurum yapardı. Şirket-belediye iş birliği ile yapalım yollarımızı bize izin versinler. Bakanlıkta para olmadığı için yapılamıyor.

Hüseyin Sakallı

Köyümüzde iki mandıra bölgesi var. Bir taraf alt yapısı yapılmış, yolları düzgün elektrikte bağlanıyor. Diğer bölgede yollarda eşek bile yürümez. Hayvanlara yem götüremeyiz, sütçü gelemez, traktörden başka bir araçla gidilmiyor mandıralara. Elektrik yok mandıralarda.

Asım Gülçıkan

İş makineleri konusunda sıkıntılıyız. Büyük otobüsler şehir içinde geziyor, ikinci el geliyor ve analizleri hiç yapılmamıştır. Körükleri kopabilir ve tehlike arz ediyor. Yüksek binalara kurulan vinçlerde tehlike arz ediyor. Operatörlerde sıkıntı var. Devletin bir yaptırımı yok, ehliyetsiz kullanılıyor. Tarım makineleri de bilinçsizce kullanılıyor. Denetim olmadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Güneş enerji sistemleri çoğaldı ama izolasyon alt yapısı yok. Enerjiler boşa harcanıyor. Hayvancı girdileri yüksek. Hayvancılar büyük elektrik parası ödüyor. Fışkılar ovalara dökülüyor. Almanya da metan gazı üreterek elektrik üretilebilir. Yollarda ve mandıralarda elektrik yok. Ürettiğimiz ürünleri satamıyoruz. İnsanlar süt satın alamıyor. Koyun ve keçi sütü almak istiyor insanlar taze olarak ama ulaşamıyorlar. Belediye su için kanal yaptı, önünde bağlama vardı yıktı tarlada kaldı yıkıntılar. Geniş akan derenin önü daraltıldı su geldiği zaman alıp gidecek.

Yusuf Koçarslan

Bir hastamız rahatsızlanarak ambulans aradık. Çok hızlı bir şekilde geldi görevliler en iyi şekilde müdahale edilerek hastaneye götürüldü. Hastamız rahmetli oldu fakat hastamız acil müdahele odasına kıyafetleri ile girdi cenazeyi almaya gittiğimizde kıyafetleri kayboldu. Kimsenin haberi yokmuş kıyafetlerin nerede olduğunu. Ceplerinde olan eşyalarda kayboldu. Adli şubeye şikayetimizi yaptık 26 gündür bir haber alamadık.

Orhan Baltacıgil

Siyasiler yıllardır köylere gelmiyor. Köy kulübümüz kapanmak üzere. Gençliği spora çekmeye çalışıyoruz destek yok. Her ay faturalarda sağlık 150 TL temizlik 200 TL civarı. Her hanenin…

İrfan Işıksal

Bölgede öksüz evladız. Hiçbir siyasi gelmiyor. 45 yıldır bu memlekette yollar aynı. Her şey bütçeye dayanıyor. Bakanlıklarda ilgisi olmayan kişiler görev yapıyor. Koyun getirilecekmiş 10 bin tane. Kimlere verilecek acaba bu hayvanları. Hayvancılar hayvanlarını satıyor. Göçeri de sosyal konut arsası var mı merak ediyorum.

Metin Beşiktaş

Spor kulübünün 4,5 yıldır başkanıyım. Arsa kalmadı verilsin gençlere. Kulübümüzün kalkınmaya ihtiyacı var.

Yüksel Çelebi

Ova yolları stabilize döşenmiştir. Yağmurlardan dolayı yollarda aşınmalar var. Belediyelerin imkanları toplanan vergiler ölçüsündedir. Belediye de elinden geldiği kadar hizmet sunuyor. Halkımızı sel sorunlarından korumak için dere kanalları yapıyoruz. 2013 yılında T. C. Yardım heyetine başvurduk kanal yardımı için. Ağırdağ ve dikmen için 800 bin TL bloke edildi. Fakat başaramadık yapalım. Bloke edilen paralar zaman aşımından dolayı geri alındı. Halk öne çıkarılan projeleri desteklemeli. Malımızdan geçemezsiniz diyor halk. Kanal yapamadığımız için dikmen de sel felaketi yaşandı. Türk köylerinde Rum arazisi olmadığı için Sosyal konut arsası uygulanmıyor köyde. İnşaat artığı 500 TL kamyonu alıyor. Çevreden toplanan atıklar 200TL, yarısı 100 TL dörtte birine 50 TL daha küçük olana ücret almıyoruz. Kulüplerimize katkıyı eksik etmedik. Daha güzel işler yapacağız.

Hüseyin Angolemli

Aynı yol sorunları devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığında yol mühendisi yoktur. Bütün yollar aksi yapıldı. Muhtarlara da önem verilmiyor. Her ay muhtarlardan bilgiler almalılar. Muhtarlar köylünün sorunu bilir. Örneğin iletişim içerisinde olunsaydı çiçek hastalığı yayılmadan yerine ulaşılır önemler alınırdı.

Cemal Özyiğit

Karayolları yeterli icraatı yerine getiremiyor. Mühendis eksikliği var. Kabul edilebilir bir durum değil. Toplum kendi kendini nasıl idame ettirebilmeli, kendi ayakları üzerinde durabilmeli bunu konuşabilmeli. Ne yapmamız gerekiyor buna odaklanmalıyız.