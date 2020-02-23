3 kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da şüpheli gördüğü kiralık aracı durdurup arama yapan polis, 60 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan sürücü Ürdünlü Ahmad Waleed Husseın Abujubara ve yolcular Osama Talab Mohammad İsmail ile İbrahiem Alsayed Mustafa gözaltında alındı.

Zanlıların evinde yapıla aramada da 50 gram uyuşturucu ve yarım gram kokain bulundu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 21 Şubat 2020 tarihinde, saat 12.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde ZPG 266 plakalı araçla seyreden sürücü Ahmad Waleed Husseın Abujubara ve yolcu olarak bulunan Osama Talab Mohammad İsmail ile İbrahiem Alsayed Mustafa’nın şüpheli vaziyette tespit edilmeleri üzerine durdurulduklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 60 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını ve üç zanlının da tutuklandığını ifade etti.

Polis, akabinde zanlılar Osama Talab Mohammad İsmail ve İbrahiem Alsayed Mustafa'nın ikametgahları içerisinde yapılan aramada buzdolabı üzerinde, beyaz renk plastik tepsi içerisinde hintkeneviri kalıntıları bulunduğunu ifade etti.

Öğrenci yurdunda uyuşturucu…

Polis, yine aynı gün Ahmad Waleed Husseın'in kalmakta olduğu öğrenci yurdunun odasında yapılan aramada 50 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas tartı ve yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başlamış olduğunu belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.