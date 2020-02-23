İlgiden çok memnun

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı önceki akşam İskele bölgesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Ziyamet, Derince ve Pamuklu da köy kahvelerini ziyaret eden ve ev ziyaretleri yapan Arıklı, gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını açıkladı.

Ziyamet'te konuşan Arıklı, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacağı işleri anlattı.

Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini anlatan Arıklı; "Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devri. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin" dedi.

Manifestosunu Alsancak’ta açıklayacak

Öte yandan Erhan Arıklı’nın bugün saat 14.00 te Alsancak Belediye Salonu’nda düzenleyeceği salon toplantısında seçim manifestosunu açıklayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “Lapta-Alsancak bölgesi Genel Başkan’ımızın Kıbrıs'a gelip yerleştiği bölge. Orada yetişti. Hayata orada atıldı. Lapta-Alsancak bölgesinin Sayın Genel Başkan’ın hayatında önemli bir yeri var. Bu sebeple seçim maratonuna oradan başlamak istedik. YDP olarak biz resmi olarak yarın sahaya iniyoruz. Hedefimiz ikinci tur. Bu hedefe de rahatça ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu önemli günümüze tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.