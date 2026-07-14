Duyuru yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı'nın 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştireceği Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerine ilişkin ayrıntıları içeren duyurusunu yayımladı. İhaleler kapsamında Türk lirası ve üç farklı döviz cinsinde toplam 4 milyar liranın yanı sıra 6 milyon ABD doları, 13 milyon euro ve 18 milyon İngiliz sterlini tutarında borçlanma gerçekleştirilecek.



Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı çerçevesinde biri Türk lirası, diğerleri ise ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden olmak üzere dört ayrı hazine bonosu ihraç edecek. Türk lirası cinsinden ihraç edilecek bononun ihraç tutarı 4 milyar lira olarak belirlenirken, döviz cinsinden ihraç edilecek bonoların tutarı sırasıyla 6 milyon ABD doları, 13 milyon euro ve 18 milyon İngiliz sterlini olacak.

Duyuruda, döviz cinsinden gerçekleştirilecek borçlanmalarda kur riskinin üstlenilmemesi amacıyla önemli bir finansal yöntem uygulanacağı da belirtildi. Buna göre, ihraçlardan elde edilecek döviz tutarları SWAP işlemleri aracılığıyla Türk lirasına çevrilecek ve kamu finansmanında bu şekilde kullanılacak. Böylece döviz cinsinden borçlanmanın kur dalgalanmalarından kaynaklanabilecek risklerinin azaltılması hedefleniyor.



Bonoların vadesi 112 gün

İhaleler 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Teklif alma işlemleri saat 10.00'da başlayacak ve saat 12.00'de sona erecek. İhalelerin ardından uygun bulunan teklifler değerlendirilerek ihale sonuçları açıklanacak. İhraç edilecek hazine bonolarının vadeleri de para birimine göre farklılık gösterecek. Türk lirası cinsinden ihraç edilecek bononun vadesi 84 gün olarak belirlenirken, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden ihraç edilecek bonoların vadesi ise 112 gün olacak.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Ancak yatırımcılar tekliflerini doğrudan Merkez Bankası'na değil, faaliyet gösterdikleri bankalar aracılığıyla iletecek. Başvurular, bankaların elektronik işlem platformlarında yer alan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) menüsü üzerinden yapılabilecek.