Fiyatlara yansıyacak

Özlem ÇİMENDAL

Orta Doğu'da yaşanan savaşın ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla mart ayında yürürlüğe konulan ve akaryakıtta Katma Değer Vergisi'nin (KDV) geçici olarak sıfırlanmasını öngören emirname süresinin dolmasıyla yürürlükten kalktı. Böylece akaryakıtta işletmelere yönelik yüzde 10 KDV uygulaması yeniden başladı.

Bakanlar Kurulu tarafından üç aylık süreyle yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında sıfırlanan yüzde 10'luk KDV oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni emirnameyle yeniden uygulanmaya başlandı. KDV oranlarını yeniden düzenleyen emirname, 2 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte işletmeler, toplu akaryakıt alımlarında devlete yeniden yüzde 10 KDV ödeyecek. Perakende akaryakıt satışlarında ise KDV oranları pompa fiyatlarına yansıyacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Birimi Müdürü Mehmet Coşkun, uygulamanın baştan itibaren üç aylık süre için yürürlüğe konulduğunu belirterek, sürenin dolmasıyla birlikte emirnamenin sona erdiğini söyledi.

Coşkun, yeni düzenleme kapsamında akaryakıt bayilerinin işletmelere yapılan toplu akaryakıt satışlarında yeniden yüzde 10 KDV uygulayacağını ifade etti. Coşkun, perakende satışlarda ise söz konusu verginin pompa fiyatlarına yansıdığını kaydetti.

Mart ayında yürürlüğe girmişti

Mart ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, her türlü kurşunsuz benzin, euro diesel, motorin, gazyağı, fuel-oil ve uçak benzininde KDV oranı yüzde sıfıra indirilmişti. Aynı düzenlemeyle ithalatçı şirketler ile bayi payları litre başına 7,25 TL olarak sabitlenmişti.

Hükümet, söz konusu dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını önlemek amacıyla KDV'nin yanı sıra rıhtım harcı, gümrük vergisi, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu kesintisi ve genel tarım sigortası fonu gibi çeşitli vergi ve kesintileri de geçici olarak kaldırmıştı.

