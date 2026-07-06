Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarının dış kaynaklı olumsuzluklara rağmen yaklaşık 120 gündür aynı seviyede tutulduğunu belirterek, bunun görmezden gelinerek hükümete yönelik mesnetsiz eleştiriler yapılmasının haksızlık olduğunu söyledi.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Amcaoğlu, Türkiye ve Güney Kıbrıs ile kıyaslandığında KKTC'de mazot ile 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarının daha düşük seviyede tutulduğunu ifade etti. KKTC'de mazotun litre fiyatının 60 TL, 95 oktan benzinin 61,12 TL ve 98 oktan benzinin ise 62,12 TL olduğunu belirten Amcaoğlu, aynı ürünlerin Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta litre başına 5 ila 8 TL daha pahalı olduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesinin uluslararası enerji piyasalarında belirsizliğe neden olduğunu ifade eden Amcaoğlu, "Vatandaşımıza gıda enflasyonunu artırıcı etki yapmaması için tam 120 gündür ciddi çaba harcadık. Mazot ve benzinde artış olmaması için elimizden geleni yaptık. Son olarak geçen hafta 10 kilogramlık tüp gazın fiyatını 815 TL'den 800 TL'ye düşürdük." dedi.

Türkiye'den, Tüpraş'tan satın alınan tüp gazın Türkiye'deki satış fiyatından daha düşük bir fiyatla KKTC'de tüketiciye sunulduğunu dile getiren Amcaoğlu, gıda enflasyonunu kontrol altında tutabilmek amacıyla akaryakıt ve gazda çeşitli sübvansiyon kaynaklarının kullanıldığını ve böylece enflasyonun daha da yükselmesinin önüne geçildiğini söyledi.

