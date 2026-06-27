Proje bedeli 5 milyon TL

Kıb-Tek, Lefke’ye kazandıracağı yeni hizmet binası için ihale sürecini tamamladı. Merkezi İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Nasifoğlu İnşaat Ltd. kazandı. Yapım sözleşmesi düzenlenen törenle taraflar arasında imzalandı. Lefke’de yapılacak hizmet binasının arazi yapısına uygun şekilde yaklaşık 100 metrekarelik çelik konstrüksiyon olarak inşa edileceği ve projenin 5 milyon 149 bin TL + KDV bedelle hayata geçirileceği belirtildi.



Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Lefke hizmet binasının kurumun beş ilçede hayata geçirmeyi planladığı hizmet binalarının dördüncü ayağı olduğunu belirtti. Uzun, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt projelerinde sözleşmelerin imzalandığını ve çalışmaların başladığını ifade ederek, sırada yalnızca Girne hizmet binasının kaldığını söyledi.

Uzun, kurumun yalnızca hizmet binalarıyla sınırlı yatırım yapmadığını, trafo merkezleri, iletim hatları ve izolasyon sistemleri alanında da çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Uzun, Yeniboğaziçi Trafo Merkezi projesinin sürdüğünü ve milyonlarca dolarlık altyapı yatırımlarının tamamlandığını kaydetti.

Yeni hizmet binalarının çevre düzenlemeleri, ambar, depo ve demirbaş ihtiyaçlarının da planlandığını belirten Uzun, bu maliyetlerin elektrik faturalarına yansıtılmayacağını vurguladı. Uzun, hurda satış ihalesiyle elde edilecek gelirle bazı ihtiyaçların karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Koşullar iyileştirilecek

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın ise yeni hizmet binalarının personelin çalışma koşullarını iyileştireceğini ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Nasifoğlu İnşaat Direktörü Suat Nasifoğlu da ihale sürecinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, projeyi sözleşme süresinden daha kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

