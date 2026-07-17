Net 61 bin 677 oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştirdiği üçüncü toplantıda yeni asgari ücreti oy çokluğuyla belirledi. Karara göre asgari ücrete yüzde 16,95 oranında artış yapıldı. Böylece aylık brüt asgari ücret 70 bin 893 lira, net asgari ücret ise 61 bin 677 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kararın hükümet ve işçi tarafının oylarıyla alındığını, işveren tarafının ise karara itiraz ettiğini söyledi. Hasipoğlu, artışın kamu çalışanlarına uygulanan hayat pahalılığı oranı olan yüzde 16,95 esas alınarak belirlendiğini ifade ederek, hükümetin emekçiyi enflasyon karşısında koruma politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

Haftalık 16 bin 360 lira

Yeni asgari ücretin saatlik 408,99 lira, günlük 3 bin 271,98 lira ve haftalık 16 bin 360 lira olarak hesaplandığını belirten Hasipoğlu, üretimin sürdürülebilirliği için işverenlere yönelik yeni teşviklerin de devreye alınacağını kaydetti.

Piyasa kontrol edilmeli

İşçi tarafını temsil eden Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise açıklanan rakamı bir zafer olarak görmediklerini belirterek, önemli olanın emekçinin kaybettiği alım gücünün korunması olduğunu söyledi.

Hükümetin bu süreçte çalışanlardan yana tavır aldığını ifade eden Serdaroğlu, piyasadaki fiyat artışlarının kontrol altına alınmasının en az ücret artışı kadar önemli olduğunu vurguladı.

İşveren tarafının görüşmelerin ertelenmesini istediğini belirten Serdaroğlu, çalışanların bir aylık kayıp yaşamaması için hayat pahalılığı oranı olan yüzde 16,95'lik artışı "kötünün iyisi" olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026, 09:58