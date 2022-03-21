Altın değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 4,40 kazançla 2.144,26 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.066,23 puanı, en yüksek 2.148,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,93 artışla 1.930,29 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,15 primle 3.853,13 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,01 kazançla 1.560,33 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,98 artışla 2.697,91 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 24,04 ile Ford Otosan oldu. Ford Otosan’ı yüzde 19,22 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama ve yüzde 18,61 ile Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,27 ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,58 ile Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret ve yüzde 7,63 ile Parsan Makina Parçaları Sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 126 milyar 560 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 103 milyar 378,1 milyon lirayla Ford Otosan ve 85 milyar 176 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,57 azalışla 919,35 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,57 düşüşle 6 bin 79 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 14,7910 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,85 artışla 16,3110 lira oldu.

Yatırım fonları

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları ise yüzde 0,38 değer kazandı.

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,83 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,08'lik yükselişle geçen haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 5,70 ile Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 3,21'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

