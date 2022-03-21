Hakan tokatladı Mihriban bıçakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da boşanma aşamasındaki çiftin kavgası kötü bitti. Kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Hakan Tokal, eşi Mihriban’ın boğazını sıkarak “Seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Mihriban Tokal ise mutfaktan aldığı meyve bıçağını eşi Hakan’ın karnına batırdı.

Hakan Tokal’ın karın kısmında hafif bir çizik meydana gelirken, polis boşanma aşamasındaki çifti tutukladı ve ayrı ayrı mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Keleş, zanlılar Hakan Tokal ile Mihriban Tokal’ın, 19 Mart 2022 tarihinde, evlerinin salon kısmında sözlü olarak tartıştıklarını söyledi.

Tehditler havada uçtu

Mehmet Keleş, Hakan Tokal’ın, kendisini aldattığını iddia ettiği Mihriban Tokal’ın boğazını sıktığını ve “Benden ayrılırsan, ayrıca polise gidersen seni öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, Mihriban Tokal’ın da mutfaktan aldığı meyve bıçağını, Hakan Tokal’ın karın kısmına batırarak hafif şekilde yaraladığını anlattı. Olayın ardından her iki zanlının da tutuklandığını ifade eden polis, gerekli araştırmaların yapıldığını, ifadelerin alındığını söyledi.

Polis soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlı Hakan Topal’ın 4 bin, Mihriban Tokal’ın 7 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Yargıç ayrıca birer kefilin, Mihriban Tokal için 100 bin, Hakan Tokal için ise 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine karar verdi.