El emeği ürünler  görücüye çıktı

Aslıhan ÜNVEROĞLU

Çamlıbel Yerli Ürün Pazar’ı dün düzenlenen törenle açıldı. Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin (Çam-Sev) düzenlediği ve TİKA Lefkoşa Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri’nin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı. Her Pazar faal olacak pazar yerinde Kıbrıs’a özgü ürünleri görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin verimli tarımsal toprakları olduğunu belirterek, bölgeye sahip çıkan Çam-Sev’e teşekkür etti ve yerli üretimin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Destek çağrısı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Çamlıbel bölgesinin tarım ve üretim anlamında oldukça zengin imkanlara sahip olduğuna dikkat çekti. Sucuoğlu, özellikle pandemi ve son zamanda yaşanan savaşların yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yerli üretimin teşvik edilmesi ve toprağın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Belediye olarak ekonomik zorluklara rağmen bölgedeki Sivil Toplum Örgütlerine destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Aktuğ, tüm halkı, her Pazar hizmet verecek olan Pazar yerini ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, Sucuoğlu daha sonra stantları gezdi, esnafla sohbet etti.

Ne dediler…?

Çamlıbel Yerli Ürün Pazar’ının açılmasından memnun olan bölge halkı hem insanların kaynaşma fırsatı bulduğunu hem de yerli ürünlerin satışının yapılabildiğini dile getirdi.

Aynur Tatlı:

“Çamlıbel için gayet bir güzel bir aktivite oldu. Pazarda el emeği ve doğal ürünler satılıyor. Umarım satıcılar için bol kazançlı, ziyaretçiler için de eğlenceli bir Pazar olur. bu gibi etkinlikler daha sık yapılırsa insanlar için de canlılık ve farklılık olur.”

Aysel Yılmazoğlu:

“Pandemiden sonra insanlar festivallere, etkinliklere katılma gereği duyuyorlar. Çamlıbel Yerli Ürün Pazarında insanlar kendi ürettikleri el emeklerinin satışa sunuyorlar.”

Sabriye Berkant:

“Açılış nedeniyle ben de stant kurdum. Mantar ve mantar turşusu satıyorum. Çok fazla rağbet gelmesi nedeniyle taleplere yetişemiyorum. İnsanların morale ihtiyacı var bu nedenle uzun bir süreçten sonra böyle bir adımın atılması değişiklik yaratacak diye düşünüyorum.”

Ece Çelik:

“ İlk gün olması nedeniyle şimdilik katılım az ama ilerleyen günlerde rağbetin artacağına inanıyorum. Buradan kazandığım gelirlerle sokak hayvanlarına bakıyorum. Pandemi nedeniyle 2 yıl kaybımız oldu. Bu tür etkinlikler sosyalleşmek adına daha sık yapılmalıdır.”

Besim Doğmaz:

“El emeği ile sandalye üreterek pazarda satışını yapıyorum. Önceden insanlar el emeği sandalyeler kullanırdı şimdi ise sadece meraklı kişiler tercih ediyor. Yerli ürünlerin satışa sunulduğu, insanların kaynaştığı bu gibi etkinliklerin devamlı olmasını diliyorum.

Pınar Burukhan:

“Adamızda her yerinde düzenlenen etkinlikler çok güzel. Burada da doğal ürünlerin satılması bir fark yaratmış durumda. Fakat fiyatlar biraz yüksek. Umarım pazara ilgi hep yoğun olur hem yerli ürünler satılır hem de inşalar sosyalleşir.”