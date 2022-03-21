İlginç bir durum

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ayrı ayrı giderek teslim olan Suriyeli Ahmed İbrahim ile Yasir El Halef tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Kısa bir süre önce Türkiye’den tekne ile KKTC’ye geldiklerini ancak ortada kaldıkları için ülkelerine dönmek istediklerini söyleyen iki Suriyelinin ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Zanlıların çantasında Euro bulunduğu, ayrıca Rumca diline vakıf oldukları tespit edilirken, Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçmiş olabilecekleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Ahmed İbrahim ve Yasir El Halef’in, 20 Mart 2022 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ayrı ayrı giderek teslim olduklarını söyledi. Polis memuru, ülkelerine gönderilmeyi talep eden zanlıların Türkiye' den bilmedikleri bir kıyıdan KKTC’ye giriş yaptıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların çantalarında yapılan aramada bir miktar Euro tespit edildiğini, ayrıca Rumca diline de vakıf olduklarının görüldüğünü anlattı. Polis, zanlıların Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. Bu yönde soruşturma başlattıklarını belirten polis, sınır bölgelerindeki kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ve yine zanlıların suç ortaklarının olup olmadığına dair araştırma yapacaklarını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.