Kalplerde yaşayacak

Hayatının baharında yaşama veda eden Buse Aksay’ın anısını yaşatmak için yapılan parkın açılışı dün gerçekleştirildi. Girne’de açılışı yapılan Buse Aksay Parkı dün itibariyle hizmete girdi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekillileri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Buse’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Buse’nin çok genç yaşta hayatını kaybettiğini belirterek, bu acının halen daha yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Ölümün yaşam döngüsünün bir parçası olduğunu söyleyen Tatar, “Önemli olan kaybettiğimiz sevenlerimizin anısını yaşatmaktır” dedi. Tatar konuşmasının sonunda Buse’ye rahmet, ailesine sabır diledi.

Gülesen Aksay: Çok büyük bir acı yaşadık

Buse’nin annesi Gülesen Aksay da, kızlarını altı ay önce çok genç bir yaşta kaybettiklerini ve çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade etti. Aksay, onun anısını yaşatmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Güngördü: Adını yaşayacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Buse’nin adını yaşatmak için böyle bir parkın hayata geçmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, aileye sabır diledi.

28 yaşında veda etmişti

Buse Aksay, 16 Eylül 2021 tarihinde Girne’deki iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Henüz 28 yaşındayken hayata veda eden Aksay’ın akciğere pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.