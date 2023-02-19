Altın değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı haftayı yüzde 11,57 kazançla 5.026,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.484,66 puanı, en yüksek 5.320,40 puanı gördü. Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 18,8710 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,12 düşüşle 20,1240 lira oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 98 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,51 artışla 4.500,36 puana, Sanayi Endeksi yüzde 14,35 kazançla 8.452,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,39 primle 4.079,75 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,08 değerle 5.263,41 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,99 ile Çimsa Çimento ve yüzde 32,99 ile Oyak Çimento olurken, söz konusu iki hisseyi yüzde 32,88 ile Bursa Çimento izledi.

Hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,50 ile Kerevitaş Gıda, yüzde 4,88 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 3,45 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 268 milyar 942,6 milyon lirayla Sasa Polyester, 194 milyar 994 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 192 milyar 614,5 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

Dolar yükseldi

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 18,8710 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,12 düşüşle 20,1240 lira oldu.

Altında düşüş oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 98 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük bir milyon 95 bin lira, en yüksek bir milyon 128 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,45 gerileyerek bir milyon 98 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 107 milyon 819 bin 797,12 lira, işlem miktarı ise 5.531,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 217 milyon 691 bin 302,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,18 ile Inveo Portföy Everest Serbest Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 10,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 12,73 ile Qinvest Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fon ise yüzde 1,94'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

