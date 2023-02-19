İçen uçuyor

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta önceki gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Üç ilçede 2 bin 965 araç sürücüsü kontrol edildi, 665’ine ceza kesildi. Sürücülerin en fazla sürat yapma, alkollü araç kullanma suçlarını işledikleri belirtildi. Polis basın bültenine göre, 20.00-24.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Denetimler sırasında Çevre ve Koruma Dairesi tarafından ay sonuna kadar müzik yayını yapılmasının yasaklanmasına rağmen müzik yayını yaptığı tespit edilen bir işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 750 araç sürücüsü kontrol edildi ve biri sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 37’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 111 araç sürücüsü, çeşitli trafik suçlarından rapor edildi; 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 343 sürücüye işlem

Polisin Girne’deki denetimlerinde, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerini Girne’deki denetimleri sırasında toplam bin 325 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3’ü alkollü, 138’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 343 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 25 araç trafikten men edildi.

Alkollü şahıs olay çıkardı

Güzelyurt’taki asayiş ve trafik denetimlerinde ise kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimlerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen iki kişi, bir işyeri içerisinde 331 promil alkol içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak rahatsızlık yapan bir kişi ile tasarrufunda yeşil reçeteye tabi toplam 79 adet hap bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanıp aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 890 araç sürücüsü kontrol edildi ve 89’u belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 211 araç sürücüsü çeşitli suçlarından rapor edildi; bir araç ise trafikten men edildi.