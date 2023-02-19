Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin girişimiyle deprem bölgelerinde ilaç gönderilecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, deprem bölgesine gönderilmek üzere ülkede üretilen ilaçlarla ilgili basına bilgi verdi.

İlaçların üretileceği fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Pharma Mondial İlaç Fabrikası Direktörü Feridun Adahan, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’e ve Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Adahan, “Gerek ülkemizde gerek TC dahil gerekse dünyada global ölçekte yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle yerli ilaç endüstrisinin ne kadar katkısı olabilir düşüncesiyle bizimle temasla geçmesi sevindirici bir olaydır. Bizim yerli ilaç endüstrisi olarak ilaç standartlında ürettiğimiz ilaçların kalitesinde etkinliğinde, herhangi bir sıkıntımız yoktur. Temennimiz Eczacılar Birliği kanalı ile bu dileğin gerçeğe ulaşması için ilgililer nezdinde daha etkin bir girişim yapılmasıdır.” dedi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de deprem sonrası Türk Eczacıları Birliği’nden, kendilerine yaklaşık4 sayfalık bir ilaç listesi gönderildiğini söyledi.

Öksüz, “Tarafımızdan talep edilen ilaç listelerinin maddi sorumluluğu sadece üyelerden aldığımız aidatlarla gerçekleşiyor. Devletten katkı almadan Pharma Mondial’de ruhsatlı bulunan 4 kalem ilacı üretip, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Türkiye’ye bağış olarak

aktarma kararı aldık.” dedi. Öksüz, yasal mevzuatın genişletilmesi ve yenilenmesi gerektiğini, KKTC’de ilaç üretimimin ancak bu şekilde gelişebileceğini, mevzuatla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü, bazı kararların hayata geçmesi için düğmeye basıldığını açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023, 03:12