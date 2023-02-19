Mülteciler kayıpta

Suna ERDEN

Türkiye’den aldıkları 14 mülteciyi ‘Chico’ isimli zodyak tipi bot ile ülkeye getiren tekne kaptanları Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı ile KKTC’deki suç ortakları olduğu iddia edilen Onur Güren hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kaptanların ülkeye getirdiği 14 mültecinin henüz bulunmadığı belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar Mesut Şanlı, Rasit Almohamad ve Murat Kıyıcı’nın Antalya’dan 9 metre uzunluğunda bot ile 14 mülteciyi KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, KKTC Sahil Güvenlik tarafından fark edildiğini ve denizde yaşanan kovalama sonrası Girne -Türkiye arasındaki sularda yakalandıklarını söyledi.

Sengil, zanlıların tekne ile Sahil Güvenliğe getirildiklerini, ardından sorgulanmak üzere adli şubeye götürüldüklerini belirtti. Polis, tekne kaptanları olan zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Kaptanların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini kaydeden polis, Onur Güren ile görüşme yaptıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, Lapta Belediyesinde çalışan Onur Güren’in iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak ekipleri görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi. Polis çavuşu, sorgulanan Onur Güren’in alaycı şekilde konuşup bilgi vermediğini açıkladı.

Polis çavuşu Şengil, yapılan araştırma sonucu insan kaçakçılığı suçundan elde edilen paranın zanlının hesabına aktarıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Mali Şube ekiplerinin hesapları incelemeye aldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını, 3 kamera görüntüsünü incelediklerini kaydeden polis, ülkeye getirilen 14 mültecinin hala kayıp olduğunu, suçla bağlantılı bir şahsın arandığını belirtti.

Şengil, Onur Güren’in benzer suçtan dosyası olduğunu da ifade ederek, tüm zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine kanaat getirerek zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.